Кабмін в широкому складі обговорить сьогодні підготовку до приїзду місії МВФ

Кабінет міністрів України сьогодні проведе зустріч представників усіх міністерств для обговорення підготовки до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, яка очікується на наступному тижні.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

"Сьогодні у нас ввечері в Кабміні зустріч всіх міністерств з приводу підготовки до візиту цій місії", - сказала вона.

При цьому Гонтарєва зазначила, що МВФ погодив з Нацбанком всі умови, необхідні для отримання третього траншу за програмою, а не узгодженими залишаються питання бюджету на наступний рік, податкової реформи і призначення антикорупційного прокурора.

"З боку НБУ у нас повна кооперація з МВФ. НБУ погодив все ще в минулий візит місії. На жаль, у нас питання в антикорупційному прокурора, ще не зведений до кінця бюджет, ще не вирішено, стара або нова податкова база буде, і так далі", - сказала глава Нацбанку.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується в Україні наступного тижня. Місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки не прийнято.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.