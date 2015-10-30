Щомісячно кудись зникають 50 мільйонів з 5-відсоткового місцевого роздрібного податку - експерт

Різниця між щомісячними очікуванням і нарахуванням 5-відсоткового місцевого роздрібного податку складає 50 мільйонів гривень.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна Президент Національної організації роздрібної торгівлі Юрій Бондарєв.

"В цілому, українці витрачають близько 50 мільярдів гривень на покупку тютюнових виробів на рік. Відповідно, 5% - це близько 2,5 мільярда на рік або трохи більше 200 мільйонів гривень на місяць. Тобто, передбачається, що українці платять ці гроші зі свого гаманця і розраховують отримати їх у свої місцеві бюджети. Але ми бачимо розрахункову різницю в 50 мільйонів гривень на місяць між очікуванням та нарахованим. Природно, що може виникнути риторичне питання, де ж гроші? Знову-таки можна лише відповісти, що вони загубилися по дорозі", - пояснив Бондарєв.

За його словами, причина проста - відсутність можливостей в автоматизованому контролі за виконанням положень цього закону та низька податкова дисципліна з боку деяких роздрібних підприємств.

"Мені відомо про масову появу фірм-одноденок, через які на величезні суми реалізувалися підакцизні товари, в першу чергу алкоголь і тютюнові вироби, після чого вони зникали без сплати 5% податків", - зазначає Бондарєв.

За словами президента Національної організації роздрібної торгівлі, необхідно збільшити специфічні ставки національного акцизу - на 70-80 копійок з пачки для сигарет, на гривню для пляшки пива і запровадити механізм автоматичного відрахування цієї збільшеної частини акцизного збору в регіони на підставі частки обороту роздрібної торгівлі у кожній області щодо всієї країни.

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Також необхідно покласти зобов'язання по оплаті збільшеного акцизного збору на виробників підакцизних товарів, як відбувається вже на протязі багатьох років. Якщо подивитися на існуючі рейтинги платників податків, лідерами є тютюнові виробники. Це міжнародні компанії і їх високі місця забезпечені високим рівнем податків і, насамперед, податкової дисципліною, зазначив Бондарєв.