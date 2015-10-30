Нацбанк вважає недоцільним накопичення рекордних сум на казначейському рахунку при дефіцитному бюджеті

Національний банк вважає недоцільним накопичення великих сум на єдиному казначейському рахунку при дефіцитному бюджеті.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американською торговою палатою заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

За її словами, в кінці року ці кошти будуть використані та зможуть здійснити сильний тиск на фінансову стабільність.

"Я розумію, що ми дуже пишаємося тим, що коли наша команда прийшла до влади у нас був нуль на казначейському рахунку, а зараз були дні, коли казначейський рахунок досягав 42 мільярдів гривень. При дефіцитному бюджетідосягати 42 мільярдів це не дуже добре. Національний банк це не вітає. Це говорить про те, що потрібно зробити кеш менеджмент, щоб там таких сум не накопичувалось. Тому що скупчення цієї суми і випадання її на ринок в кінці року може негативно позначитися на фінансовій стабільності", - сказала Гонтарєва.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2015 року склав 47,128 мільярда гривень, і третій раз поспіль оновив рекорд протягом останніх 12 років.

При цьому експерти зазначають, що рекордні суми залишків коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України протягом останніх трьох місяців говорять про неефективне використання коштів державного бюджету.