Дефіцит платіжного балансу України скоротився до $1 мільйона

Платіжний баланс України в січні-вересні 2015 року зведено з дефіцитом 1 мільйон доларів проти дефіциту в 4,947 мільярда доларів протягом аналогічного періоду 2014 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За попередніми даними НБУ, у вересні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 348 мільйонів доларів проти дефіциту на рівні 360 мільйонів доларів роком раніше.

Регулятор зазначив, що формування профіциту платіжного балансу у вересні зумовило зростання міжнародних резервів до 12,8 мільярда доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 4 місяці.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні склав 135 мільйонів доларів проти дефіциту у вересні минулого року в 840 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-серпні 2015 року зведено з дефіцитом 349 мільйонів доларів, що в 13 разів менше дефіциту на рівні 4,587 мільярда доларів за аналогічний період 2014 року. У 2014 році платіжний баланс України був зведений з дефіцитом 13,307 мільярда доларів проти профіциту в 2,023 мільярда доларів за підсумками 2013 року.