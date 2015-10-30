Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 22,99 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2299,3727 (30 жовтня – 2290,3985)

100 EUR – 2533,2189 (30 жовтня – 2503,4056)

10 RUR – 3,5719 (30 жовтня – 3,5693)

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,00/23,10 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3130/25,4230 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3580/0,3600 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,9937 гривні/долар, до цього часу було укладено 526 угод на суму 436,72 мільйона доларів.