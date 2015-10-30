Профіцит держбюджету з початку року склав 8,8 мільярда

Позитивне сальдо державного бюджету України в січні-вересні склало 8,8 мільярда гривень проти дефіциту в 40,1 мільярда гривень за аналогічний період роком раніше.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на сайті регулятора.

За даними НБУ, державний бюджет за підсумками вересня зведений з профіцитом у 1,1 мільярда гривень.

Разом з тим регулятор зазначив уповільнення темпу зростання доходів у вересні до 53,9% порівняно з вереснем 2014 року внаслідок зниження темпів приросту податкових надходжень. НБУ пояснює це ефектом бази порівняння внаслідок вичерпання дії податкових змін минулого року (у серпні 2014 року був введений військовий збір і податок на депозити, і підвищені акцизи). Одночасно, за даними НБУ, у вересні в 2,5 рази порівняно з минулим роком збільшилися неподаткові надходження завдяки перерахуванню Нацбанком 8 мільярдів гривень прибутку.

За інформацією регулятора, зростання витрат у вересні прискорилося до 27,3% у порівнянні з вереснем минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, сальдо державного бюджету України в серпні повернулося до позитивного значення (профіциту) і склало майже 10 мільярдів гривень. За підсумками січня-серпня кумулятивне сальдо держбюджету також було позитивним і склало 7,7 мільярда гривень, при цьому за аналогічний період минулого року держбюджет був зведений з дефіцитом на рівні 35,2 мільярда гривень.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.