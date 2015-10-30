Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію ще одного банку

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку триватиме два роки - до 29 жовтня 2017 року включно. Ліквідатором банку призначено Олександра Ільчука.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 20 липня прийняв рішення про віднесення банку «Капітал» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

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Банк «Капітал» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів.

За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку є громадяни України Руслан Щербань і Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно і проживають у місті Донецьк.