Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію ще одного банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Капітал» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку триватиме два роки - до 29 жовтня 2017 року включно. Ліквідатором банку призначено Олександра Ільчука.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 20 липня прийняв рішення про віднесення банку «Капітал» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.
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Банк «Капітал» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів.
За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку є громадяни України Руслан Щербань і Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно і проживають у місті Донецьк.