МВС арештувало 2,6 мільярда гривень на рахунках банку Олександра Януковича

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова МВС Арсен Аваков.

"ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у відношенні службових осіб ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" (далі – ПАТ "ВБР"), який належить Януковичу О.В., за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст.209 КК України", - повідомив міністр.

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Він додав, що у ході досудового слідства встановлено: службові особи ПАТ "ВБР" в період 2012-2014 років незаконно видали кредити державним підприємствам за завищеними відсотковими ставкам, а отримані злочинні доходи легалізували шляхом розміщення коштів на депозитних рахунках власника банку – Януковича О.В. та підконтрольних осіб – працівників банку "ВБР" та інших юридичних осіб.

"Слідчими ГСУ МВС проведений обшук в ПАТ "ВБР" та накладений арешт на депозитні рахунки фізичних та юридичних осіб на суму понад 2,6 млрд. грн. (з яких 12 млн. грн. належать особисто Януковичу О.В.)", - підкреслив Арсен Аваков.

За наявними у слідства даними листопаді 2015 року заплановано початок ліквідаційної процедури ПАТ "ВБР", у результаті якої депозитні кошти могли бути повернуті Януковичу О.В. та підконтрольними йому фізичним та юридичним особам.

Довідка УНІАН. Євросоюз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні. 5 березня 2015 року Євросоюз виключив з санкційного списку Портнова, а також екс-радника Януковича Ігоря Калініна, екс-голову Служби безпеки Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

Віктор Янукович пізніше подав позов до ЄСПЛ, намагаючись довести, що щодо нього в Україні були порушені права людини.