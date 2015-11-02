РФ не може запустити космічну систему "Арктика" через санкції США

Про це пише "Известия".

«Терміни «Арктиці» нами були перенесені, оскільки довелося переробляти частину апаратури у зв'язку з санкціями. Мова в першу чергу йде про корисне навантаження. В тактико-технічному завданні на «Арктику» написано, що ця система повинна бути істотним чином уніфікована з системою «Електро». Що логічно: апарати за функціоналом схожі, тільки орбіта у них різна», - повідомив він.

«Зараз ми бачимо, що перший апарат «Електро-Л» працює, але у нього є зауваження. Тому ми суттєво модернізували «Електро-Л» номер два. Точно так само ми і «Арктику» вирішили модернізувати, щоб виключити проблеми, що виникли у першого апарату «Електро-Л». Але різниця в тому, що обидва апарати «Електро-Л» виготовлялися нами з використанням закордонної елементної бази. Китайську електронно-компонентну базу ми поки що не використовуємо, тому розраховуємо в основному на російську електронну промисловість», - зазначив Лемешевский.

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За словами наукового керівника Інституту космічної політики Івана Моїсеєва, перенесення строків не повинен серйозно на чому-небудь позначитися, так як система «Арктика» повинна дублювати функціонал російської супутникового угруповання, яке вже використовується в даний момент.

"Арктика" повинна сприяти при розвідці корисних копалин в полярних областях.