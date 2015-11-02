Турецька ліра виросла до долара на максимум за 7 років на тлі підсумків парламентських виборів
Курс турецької ліри до долара США виріс на 5,4% в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів на позабіржовому ринку Forex до 2,7579 ліри за долар.
За даними агентства Bloomberg, це максимальний внутрішньоденний темп зростання турецької ліри до долара з 2008 року, передає ТАСС.
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Партія справедливості і розвитку (ПСР) прем'єр-міністра Туреччини Ахмета Давутоглу повернула собі правлячий статус, який після 12,5 років одноосібного керівництва втратила на виборах 7 червня. За попередніми даними Центрвиборчкому, який опрацював майже 100% бюлетенів, ПСР заручилася підтримкою 49,3% виборців.
Це означає, що вона отримує 316 депутатських мандатів, які дають їй можливість одноосібно формувати уряд.Необхідний мінімум для цього - 276 крісел. ПСР зуміла підвищити свій попередній результат на 8,4%, у той час як більша частина опитувань громадської думки пророкували їй не більше 4% зростання підтримки.
Ахмет Давутоглу вже назвав вибори "перемогою народу і демократії" і сказав, що його партія "служитиме народу до 2019 року", коли пройдуть наступні парламентські вибори.