Нацбанк 30 жовтня продав $37,5 мільйона за курсом 23 гривні/долар

Національний банк України на валютному аукціоні по голландської схемою продав банкам 37,5 мільйона доларів за курсом 23 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявок на 48,1 мільйона доларів. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 22,3 гривні/долар, максимальний – 23,00 гривні/долар.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в п'ятницю оголосив валютний аукціон з продажу 50 мільйонів доларів за голландською схемою.

Регулятор минулого тижня двічі – у понеділок і вівторок – виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією по продажу валюти за курсом 23 гривні/долар, при цьому жодної заявки на купівлю валюти не було.

У п'ятницю, 30 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,00/23,10 гривні/долар.