Профіцит зведеного бюджету з початку року склав 32,5 мільярда

Зведений бюджет України за підсумками січня-вересня зведений з профіцитом у 32,501 мільярда гривень проти дефіциту в 32,894 мільярда гривень роком раніше, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, держбюджет у січні-вересні зведено з профіцитом у 8,797 мільярда гривень.

Доходи зведеного бюджету у січні-вересні склали 467,897 мільярда гривень, що на 40,3% більше показника за аналогічний період минулого року.

До держбюджету за цей період надійшло 384,323 мільярда гривень доходів, що на 47,3% більше минулорічного показника за аналогічний період.

Видатки зведеного бюджету у січні-вересні склали 433,160 мільярда гривень, що на 19% більше відповідного показника 2014 року.

Касові видатки держбюджету склали 373,351 мільярда гривень, що на 25% більше показника за 9 місяців 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет України за підсумками січня-серпня зведений з профіцитом у 28,309 мільярда гривень проти дефіциту в 28,634 мільярда гривень роком раніше.

Держбюджет за 8 місяців зведено з профіцитом у 7,687 мільярда гривень.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.