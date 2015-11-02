Держборг України у вересні досяг $70,7 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 30 вересня 2015 року склала 70,671 мільярда доларів, що на 109 мільйонів доларів, або на 0,15%, більше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у вересні зросла на 26,486 мільярда гривень, або на 1,77 %, - до 1,521 трильйона гривень.

З початку року держборг в гривневому еквіваленті зріс на 38,2%, в доларовому еквіваленті – на 1,2%.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2015 року склала 70,562 мільярда доларів, що на 750 мільйонів доларів, або на 1,07%, більше показника на початок року. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в січні-серпні виросла на 394,059 мільярда гривень, або на 35,8%, - до 1,494 трильйона гривень.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,811 мільярда доларів у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 рази - до 1,101 трильйона гривень.