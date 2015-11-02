Яценюк розраховує на ухвалення держбюджету одночасно з податковою реформою

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розраховує, що Верховна Рада України прийме проект державного бюджету на 2016 рік одночасно з прийняттям нової податкової реформи. Про це він повідомив в ефірі програми "10 хвилин з прем'єр-міністром".

"На порядку денному роботи парламенту стоять життєво важливі для держави закони. Нам треба прийняти бюджет на майбутній рік. І позиція уряду полягає в наступному: бюджет має прийматися одночасно з податковою реформою", - сказав Яценюк.

Крім того, він підкреслив, що не менш важливими є законопроекти про проведення приватизації в Україні.

"Нам треба нарешті почати процес прозорої, чесної і конкурентної приватизації в країні, - сказав Яценюк. - І таких пріоритетних завдань у нас занадто багато. Від спільних зусиль залежить наш успіх".

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня поточного року Кабмін вніс у Верховну Раду проект держбюджету на 2016 рік, проте одразу ж відкликав його для доопрацювання. Одночасно Міністерство фінансів представило свій проект податкової реформи, що стосується зміни низки податкових ставок, включаючи податок на доходи фізосіб, ЄСВ та інші податки. Разом з тим, в Мінфіні підкреслювали, що, найімовірніше, остаточний варіант проекту бюджету на 2016 рік буде сформований на існуючій податковій базі, оскільки питання податкової реформи є дуже спірним.

На даний час в парламенті знаходяться декілька варіантів реформи – від уряду і від профільного комітету ВР. Депутатський варіант податкової реформи є вкрай ліберальним і пропонує знизити більшість податкових ставок, не представляючи при цьому компенсаторних механізмів, у тому числі для наповнення бюджету Пенсійного фонду. У зв'язку з цим даний проект вже отримав негативну оцінку експертів та представників ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду. Більш того, у МВФ зазначили, що впровадження депутатського варіанта податкової реформи може стати перешкодою для подальшої реалізації спільної програми кредитування економіки України з боку фонду.