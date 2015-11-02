Кабмін створив Державну аудиторську службу на базі Держфінінспекції

Кабінет міністрів України своєю постановою створив Державну аудиторську службу на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції та зобов'язав Міністерство фінансів через два місяці представити положення про новому органі.

"Створити Державну аудиторську службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів", - йдеться в постанові №868, опублікованій на сайті уряду.

Також постанова передбачає внесення змін в існуюче законодавство у зв'язку зі створенням нової служби.

Читайте такожДержфінінспекція покривала численні факти нецільового використання коштів - джерело

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція України є одним з ключових органів перевірки фінансової діяльності суб'єктів господарювання в Україні. У період з січня по вересень поточного року аудитори Держфінінспекції забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на 594,4 мільйона гривень.