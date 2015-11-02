Залишок коштів у Держказначейства в жовтні знизився на 3,5 мільярда

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2015 року склав 43,624 мільярда гривень, що на 3,505 мільярда гривень, або на 7,4%, менше показника на початок жовтня.

Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишок коштів на ЄКР зріс у 5 разів, порівняно з початком року – в 14,5 рази.

Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 жовтня склав 47,128 мільярда гривень і став максимальним протягом останніх 12 років, з початку 2003 року.