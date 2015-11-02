Українці з початку року сплатили 7,5 мільярда єдиного податку

Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, у січні-вересні перерахували до бюджету близько 7,5 мільярда гривень єдиного податку, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними ГФС, порівняно з аналогічним періодом минулого року сума сплачених податків зросла на 42%.

У вересні в бюджет надійшло 660 мільйонів гривень єдиного податку.

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Як повідомляв УНІАН, платники єдиного податку в січні-вересні 2014 року сплатили до бюджету 5,3 мільярда гривень.

В Україні з 2015 року збільшився ліміт доходу, який дозволяє використовувати суб'єктам господарювання спрощену систему оподаткування, а також знижена ставка єдиного податку для окремих груп "спрощенців".