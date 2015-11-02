Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 23,01 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2301.5217 (2 листопада – 2299.3727);

100 EUR – 2539.0387 (2 листопада – 2533.2189);

10 RUR – 3.6074 (2 листопада – 3.5719).

Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України на валютному аукціоні за голландською схемою продав банкам 37,5 мільйона доларів за курсом 23 гривні/долар.