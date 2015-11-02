Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 23,01 за долар
18:34, 02 листопада 2015Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 3 листопада: 100 USD – 2301.5217 грн; 100 EUR – 2539.0387 грн; 10 RUR – 3.6074 грн.
Курс НБУ на завтра: 100 USD – 2301.5217 грн / epizod.com.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2301.5217 (2 листопада – 2299.3727);
100 EUR – 2539.0387 (2 листопада – 2533.2189);
10 RUR – 3.6074 (2 листопада – 3.5719).
Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України на валютному аукціоні за голландською схемою продав банкам 37,5 мільйона доларів за курсом 23 гривні/долар.
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