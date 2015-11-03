Мінфін за місяць представить стратегію розвитку держбанків

Міністерство фінансів України протягом місяця планує доопрацювати і представити громадськості стратегію розвитку державних банків.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну за підсумками засідання ради з фінансової стабільності.

Згідно з повідомленням, члени ради одноголосно зазначили необхідність корінних змін у стандартах корпоративного управління державного банківського сектора, а також перегляду бізнес-моделей та стратегічних цілей банків державної форми власності.

"Подальша підтримка державних банків за рахунок бюджетних коштів має здійснюватися виключно в контексті зміни філософії їх роботи", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір розробити проект стратегії розвитку державних банків країни до кінця червня, потім терміни пересунулися на кінець вересня.

На даний час держава через Міністерство фінансів володіє часткою в капіталі трьох банків, що входять у групу найбільших за активами фунустанов України, - "Укрексімбанку", "Ощадбанку" і "Укргазбанку". В перших двох банках частка держави становить 100%, в третьому - 93%. Також держава володіє 99,9945% акцій невеликого "Українського банку реконструкції та розвитку", створеного рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року.