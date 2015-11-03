З початку року 85 з 123 українських банків отримали прибуток

За підсумками січня-вересня 2015 року 85 з 123 працюючих українських банків отримали прибуток на рівні 3,872 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, 45 банків, включаючи 7 неплатоспроможних банків, отримали збиток на рівні 72,739 мільярда гривень, у тому числі неплатоспроможні банки отримали 16,469 мільярда гривень збитку.

Найбільший збиток припадає на "ВТБ банк" (16,261 мільярда гривень), а також неплатоспроможний банк "Фінанси та кредит" (9,079 мільярда гривень).

Найбільшу прибуток отримав "Сітібанк" - на рівні 1,291 мільярда гривень.

Читайте такожЗбитки працюючих банків з початку року становили 52,2 мільярда гривень

Як повідомляв УНІАН, працюючі банки України, без врахування неплатоспроможних, у вересні отримали 6,1 мільярда гривень збитку, що призвело до зростання їх сумарного збитку з початку поточного року до 52,2 мільярда гривень на 1 жовтня.