Рада з фінансової стабільності закликає виконати всі умови для отримання траншу МВФ

Рада з фінансової стабільності під головуванням керівника Національного банку України Валерії Гонтарєвої закликав усі відповідальні сторони докласти максимум зусиль для отримання третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF, повідомляється на сайті Нацбанку.

Нагадаємо, що до ради з фінансової стабільності входять голова Національного банку України, міністр фінансів, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заступник глави Нацбанку і заступник глави Міністерства фінансів.

"Члени ради особливо підкреслили, що співпраця з Міжнародним валютним фондом та виконання умов меморандуму про співпрацю з МВФ є необхідною умовою фінансової стабільності України і всі сторони, відповідальні за виконання програми співпраці з МВФ, повинні докласти максимум зусиль для отримання Україною третього траншу кредиту EFF", – йдеться в повідомленні.

У раді зазначили, що повернення до графіку співпраці з МВФ між іншим дозволить забезпечити відновлення резервів НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ повинна почати роботу в Україні на поточному тижні. За словами голови НБУ, невирішеним залишається питання державного бюджету на наступний рік, який хоче побачити місія, а також призначення антикорупційного прокурора.

Місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки не прийнято.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.