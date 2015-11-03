Фонд гарантування завершить прийом заяв від кредиторів "Дельта Банку" за тиждень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершить прийом заяв від кредиторів ліквідованого "Дельта Банку" через тиждень, 9 листопада 2015 року.

Як повідомляється на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook, на даний час триває прийом заяв, який розпочався 8 жовтня, про що фонд повідомляв в оголошенні в газеті "Голос України".

Фонд підкреслює, що кредиторські вимоги, які не будуть заявлені до кінця дня 9 листопада, не підлягають задоволенню і вважаються погашеними.

Також повідомляється, що фонд буде задовольняти вимоги кредиторів за рахунок виручки від реалізації майна "Дельта Банку" за встановленою законодавством черговістю.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, яка потрапила в управління фонду протягом всієї історії банківської системи України, - "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

З 2 березня в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. В період тимчасової адміністрації фонд виплатив вкладникам банку 8,47 мільярда гривень відшкодування за вкладами.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів та перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.