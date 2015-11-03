Вкладникам банку "Фінанси та кредит" почнуть виплати з 4 листопада

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 4 листопада починає виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Фінанси та кредит", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники, термін договорів яких закінчився до 1 листопада 2015 року, зможуть отримати свої гроші у чотирьох банку-агентів Фонду в залежності від регіону проживання.

Зокрема, жителі Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської областей мають звертатися за виплатою гарантованої суми в банк "Південний". Жителі Криму, Севастополя і Сімферополя, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Луганської, Сумської та Чернігівської областей – в ПУМБ. Жителі Києва, Київської, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей – в "Альфа-Банк". Мешканці Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської областей – в "Ощадбанк".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 вересня ввів адміністрацію в банк "Фінанси та Кредит" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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Довідка УНІАН. Банк "Фінанси та кредит" (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.