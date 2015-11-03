У Путіна поскаржилися, що санкції США не дають РФ освоювати Арктику

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева.

«Ситуація ускладнюється незаконним прийняттям проти Росії економічних санкцій, які вводять заборону на передачу необхідних технологій, обладнання для реалізації проектів з розвідки і видобутку нафти на морському шельфі Росії і перешкоджають масштабному промисловому освоєнню її арктичних територій», - підкреслив Патрушев.

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Також Патрушев зазначив, що через загострення міжнародної обстановки посилилася конкуренція за вивчення та освоєння Арктики.

«Більшість арктичних держав розвивають інфраструктуру, інтенсифікують господарську діяльність в Арктиці. Низка нерегіональних держав, таких як Китай, Індія, Сінгапур та інші країни, також висловили твердий намір взяти участь в освоєнні арктичних ресурсів», - сказав секретар Радбезу.

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Як повідомляв УНІАН, через технологічні санкції, введеними США, РФ була змушена перенести терміни створення своєї космічної системи «Арктика».