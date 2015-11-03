Рада встановила виплати одноразової грошової допомоги волонтерів та добровольців

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і членам сімей загиблих (№2556а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів з 346, зареєстрованих в сесійній залі.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою документа є забезпечення соціальної справедливості щодо осіб з числа добровольців і волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, в забезпеченні її проведення, та членів їх сімей (у разі смерті таких осіб).

Так, законом, згідно з пояснювальною запискою, внесено зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та надано безпосереднім учасникам антитерористичної операціїіз числа добровольців і волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, в забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах АТО в період її проведення, право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірах, визначених підпунктом "б" пункту 1 статті 162 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

А саме: 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (304 500 гривень), - у разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (243 600 гривень), - у разі встановлення інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (182 700 гривень), - у разі встановлення інвалідності III групи.

Крім того, внесені зміни до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та, у разі смерті зазначених осіб, про надання членам їх сімей права на отримання одноразової грошової допомоги у розмірах, визначених підпунктом "а" пункту 1 статті 162 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а саме: 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (609 000 гривень).

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Крім того, встановлено, що зазначені вище положення поширюються на осіб, які визнані інвалідами до вступу в силу цього закону, а також на членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цього закону.