Нацбанк не бачить підстав для значних коливань на валютному ринку - Гонтарева

Національний банк не бачить підстав для посилення коливань курсу гривні, і разом з тим, має інструментарій та золотовалютні резерви для зняття безпідставної напруженості на валютному ринку у випадку необхідності.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, про це в ході традиційної зустрічі з представниками 40 найбільших банків повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Ще раз підкреслюю, що ми дотримуємося гнучкого курсоутворення. Але підстав для більш значних курсових коливань, ніж протягом останніх місяців, ми не бачимо", - цитуються в повідомленні слова.

Гонтарева зазначила, що НБУ перед місцевими виборами спостерігав нервозність на валютному ринку і нагадала, що 30 жовтня і 2 листопада регулятор виходив на міжбанківський ринок з аукціонами, під час яких продав 67,5 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України двічі на минулого тижня - в понеділок і вівторок - виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією по продажу валюти за курсом 23 гривні/долар, при цьому жодної заявки на купівлю валюти не було.

За словами голови НБУ, минулого тижня на валютному ринку спостерігалася деяка волатильність, пов'язана з проведенням в Україні місцевих виборів.

Коливання курсу гривні на минулому тижні проходили в діапазоні 21-23 гривні/долар, в якому ринок знаходиться протягом останніх декількох місяців.