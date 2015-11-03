Податкова реформа Мінфіну дасть можливість продовжити співпрацю з МВФ - Гонтарева

Національний банк України підтримує податкову реформу, запропоновану Міністерством фінансів України, і вважає, що цей варіант реформи дасть Україні можливість продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з повідомленням. на сайті НБУ, про це в ході традиційної зустрічі з представниками 40 найбільших банків повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Національний банк підтримує податкову реформу, запропоновану Міністерством фінансів. На нашу думку, саме ця податкова реформа дає можливість розробити більш збалансований бюджет на наступний рік і продовжити співпрацю з МВФ", - цитуються в повідомленні слова Гонтарєвої.

Вона також нагадала, що уряд найближчим часом очікує приїзду місії Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, підготовлені Мінфіном та представлені у вересні зміни до системи оподаткування, зокрема, передбачали встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.