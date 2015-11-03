Нацбанк перенесе стрес-тестування другої двадцятки найбільших банків

Національний банк України має намір перенести стрес-тестування другої двадцятки найбільших банків України у зв'язку з розробкою нових правил оцінки банками кредитного ризику.

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор планує з 1 квітня ввести в дію нову інструкцію про оцінку банками кредитних ризиків.

"У зв'язку з набранням чинності нової інструкції будуть перенесені терміни діагностики другої двадцятки банків. Ми планували проводити діагностику другої двадцятки станом на 1 жовтня. Але, враховуючи, що вже з 1 квітня 2015 року банки будуть оцінювати кредитні ризики відповідно до нової інструкції, ми вирішили цей термін перенести", - йдеться в повідомленні з посиланням на директора департаменту банківського нагляду НБУ Катерину Рожкову.

За її словами, оцінка якості кредитних портфелів банків буде проводитися згідно нової інструкції і, можливо, з деякими змінами методології.

Раніше Національний банк планував завершити діагностичне обстеження перших 10 найбільших працюючих банків до 1 серпня, наступних 10 банків - до 1 жовтня 2015 року. Завершити тестування всієї банківської системи регулятор планував до середини наступного року.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ цього року почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня.

В ході цього обстеження аудиторські компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов'язаними особами. За результатами обстеження буде визначена додаткова потреба банків у капіталі, який вони мають сформувати або поповнити.

Наприкінці липня НБУ повідомляв, що українські банки успішно завершили докапіталізацію за результатами стрес-тестування, проведеного в 2014 році в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.