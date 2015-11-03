Китай наполягає на внесенні юаня до валютного кошика МВФ

Китай продовжить зусилля щодо інтернаціоналізації юаня та включенню його до кошика запозичень Міжнародного валютного фонду, а також просуватиме лібералізацію ринку капіталу в ході наступної п'ятирічки, повідомляє Прайм з посиланням на документ, прийнятий на пленумі Компартії Китаю.

"У минулий четвер в Пекіні завершилося засідання п'ятого пленуму Центрального комітету Компартії Китаю, на якому обговорювався план економічного і соціального розвитку країни на 2016-2020 роки. За його підсумками було прийнято документ з пропозиціями до 13-ї п'ятирічки, частина змісту якого у вівторок оприлюднило агентство Сіньхуа", - йдеться в повідомленні.

У документі повідомляється, що Китай буде поступово робити юань конвертованим за рахунок руху капіталу і подальшого розширення інвестиційної квоти для кваліфікованих іноземних інституційних інвесторів.

"Минулого тижня представник МВФ повідомив, що питання про включення юаня у валютний кошик МВФ буде обговорюватися на засіданні ради директорів фонду в листопаді, проте він зазначив, що говорити про будь-яке рішення з цього питання зарано. Раніше ЗМІ повідомили, що включення юаня до кошика буде обговорюватися і, можливо, буде затверджено в листопаді", - почеркивают в статті.

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Пекін наполягає на включенні юаня до кошика SDR. Ініціатива є частиною довгострокової стратегічної мети Китаю зменшення залежності місцевої валюти від долара. Китай протягом останніх кількох місяців прийняв низку реформ щодо лібералізації своїх ринків, щоб допомогти юаню відповідати критерію SDR і вільно використовуватися для міжнародних платежів та торгівлі на валютних ринках.