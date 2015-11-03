Офіційний курс гривні застиг на рівні 23,01 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2301,9410 (3 листопада – 2301,5217)

100 EUR – 2526,6104 (3 листопада – 2539,0387)

10 RUR – 3,6051 (3 листопада – 3,6074)

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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,04/23,11 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,2170/25,2910 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3660/0,3670 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,0193 гривні/долар, до цього часу було укладено 476 угод на суму 396,11 мільйона доларів.