Deutsche Bank заплатить США $200 мільйонів штрафу за обхід санкцій проти Ірану
08:31, 04 листопада 2015Фінанси
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Американський підрозділ Deutsche Bank підозрюють у проведенні операцій з клієнтами з Ірану і Сирії, незважаючи на санкції.
Deutsche Bank буде змушений заплатити штраф американським властям / fdlx.com
Deutsche Bank повинен виплатити цю суму американській владі за те, що проводив операції з клієнтами з країн, щодо яких США ввели санкції, передає російська редакція "Німецької хвилі".
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Як повідомляють західні інформагентства, банк вже досяг домовленості про виплату штрафу з американським органом фінансового нагляду DFS, а також з Федеральною резервною системою США. Офіційно про це може бути оголошено на цьому тижні.
Тим не менш, на цьому скандал для Deutsche Bank ще не вичерпаний, оскільки претензії до фінансової установи є також і в американського Мін'юсту.
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