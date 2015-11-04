Deutsche Bank заплатить США $200 мільйонів штрафу за обхід санкцій проти Ірану

Deutsche Bank повинен виплатити цю суму американській владі за те, що проводив операції з клієнтами з країн, щодо яких США ввели санкції, передає російська редакція "Німецької хвилі".

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Як повідомляють західні інформагентства, банк вже досяг домовленості про виплату штрафу з американським органом фінансового нагляду DFS, а також з Федеральною резервною системою США. Офіційно про це може бути оголошено на цьому тижні.

Тим не менш, на цьому скандал для Deutsche Bank ще не вичерпаний, оскільки претензії до фінансової установи є також і в американського Мін'юсту.