З сьогоднішнього дня починаються виплати вкладникам банку "Капітал"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 4 листопада, починає виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого банку "Капітал".

Як повідомляється на сайті фонду, виплати триватимуть до 14 грудня 2015 року включно через "Приватбанк". Після цієї дати вкладники зможуть отримати свої виплати на підставі індивідуальних письмових звернень на адресу Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Капітал" 30 жовтня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Ліквідація банку триватиме два роки - до 29 жовтня 2017 року включно.

З 20 липня в банку працювала тимчасова адміністрація в зв'язку рішенням НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Капітал" працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів.

За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку були проживають в р. Донецьк громадяни України Руслан Щербань і Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно.