ДФС звільнила керівника податкової служби Києва

Державна фіскальна служба України (ДФС) звільнила начальника Головного управління ДФС в Києві Людмилу Демченко, яка не пройшла люстраційні перевірку, що проводиться Міністерством юстиції.

Про це в ході брифінгу заявив глава ДФС Роман Насіров.

"У фіскальній службі процес люстрації розпочався наприкінці 2014 року, було звільнено понад 200 осіб. Процес очищення продовжився у цьому році, з травня було звільнено понад 1,5 тисячі осіб. Нещодавно було проведено додаткову перевірку Міністерства юстиції, яка визначила ще список осіб, і було звільнено майже 80 співробітників з керівного складу центрального апарату. Керівник Головного управління у місті Києві також була звільнена", - сказав він.

Читайте такожДФС в ході люстрації звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за результатами проведення люстраційної перевірки звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва у регіонах. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову звільнити начальника Головного управління ДФС в Києві Людмилу Демченко.

Питання оновлення кадрів ДФС обговорюється понад півроку - з моменту призначення нового керівництва служби навесні поточного року. Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів по принципам і стандартам поновлення поліції.