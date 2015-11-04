ДФС має намір скасувати позапланові перевірки для великих платників податків

Державна фіскальна служба України (ДФС) має намір скасувати зустрічні та позапланові перевірки для великих платників податків, які стоятимуть на податковому обліку в центральному офісі з обслуговування великих платників податків.

Про це в ході презентації концепції реформування офісу великих платників податків повідомив глава ДФС Роман Насіров.

Крім того, за його словами, платники податків, обсуживающиеся у зазначеному офісі, будуть отримувати відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі. Також Насіров зазначив, що Фіскальна служба розробила комплекс преференцій щодо спрощеного проходження митного оформлення.

Насіров також повідомив, що Фіскальна служба не проводитиме для цих платників податків планові перевірки, оскільки робота з ними буде вестися щоденно.

"Якщо ми бачимо, що щось не зовсім відповідає закону, то треба дати можливість платнику податків вирішити це питання і зовсім не планувати планову перевірку тих компаній, які обслуговуються в офісі великих платників податків. Ми вважаємо, це буде великим кроком назустріч бізнесу", - сказав Насіров.

За словами Насирова, на початок поточного року в офісі великих платників податків обслуговувалося близько 1 000 платників податків, на кінець цього року там буде обслуговуватися близько 2 000 компаній, а загалом там буде обслуговуватися близько 3 000 компаній.

За словами присутнього на брифінгу виконуючого обов'язки керівника Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Євгена Бамбізова, всі великі платники податків переходять на обслуговування в центральний офіс з початку нового року.

"Ті великі платники, які самостійно виявили бажання, подають відповідну заяву, ті, хто не подає заяву, переходять в автоматичному режимі", - сказав він.

Він зазначив, що офіс буде реформовано з метою створення сприятливих умов для платників податків.

"Концепція реформування спрямована на зміцнення партнерських відносин з платниками податків, сервисность обслуговування платників податків та створення сприятливих умов для ведення бізнесу", - сказав Бамбізов.

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Як повідомляв УНІАН, інституційна реформа ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні третього траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду.

У травні в ДФС змінилося керівництво, і на посаду голови служби був призначений Роман Насіров. Він був обраний в ході конкурсу.