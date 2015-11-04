Викрадені мільйони з банку Пшонки опинилися в екс-фонді Гонтаревої – ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші" на телеканалі ZIK.

Журналісти зазначають, що увесь ланцюг операцій з цінними паперами, проданими БГ Банком підставним структурам лише за 8,3 тисячі гривень, надали в Нацкомісії регулювання цінних паперів і фондового ринку на запит народного депутата Сергія Мушака.

Виведення цих грошей розпочалося ще 4 листопада 2014 року. Тоді банк, який входив у зону інтересів сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема, продав ці облігації внутрішнього державного займу компанії "Тера Інвест" з групи "Перспектива", заснованій структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.

10 листопада папери перекинули на інші структури з групи Антонова та Філіпської – ("Фондовий актив", "Центральний брокер"), і зрештою у той самий день продали також за безцінь підставній компанії "Калина трейд".

У свою чергу "Калина трейд" продала облігації вже за ринковою ціною – 70 млн гривень.

Ця компанія заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера – екс-заступника голови правління БГ Банку, який власне і розпочав виведення цих грошей з банку. У матеріалах Державної фіскальної служби "Калина трейд" фігурує як "ймовірна податкова яма".

Покупцем цих облігацій за 70 млн і стала компанія "Інвестиційний капітал – Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ.

Інвестфонд ICU у свою чергу погасив ці облігації у березні та квітні 2015-го, коли курс долару сягнув 22-23 грн, заробивши таким чином понад 30 млн грн.

Автори розслідування зазначають, що на момент виведення цих коштів з БГ Банку там працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка звільнилася невдовзі після цієї операції.

Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими у кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюгу були заздалегідь повідомлені про схему з виведення облігацій, наразі не доведено.

У групі "Перспектива" спілкуватися з журналістами відмовилися. В компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальних угод.