У Нацбанку розповіли, як зі збанкрутілого банку Пшонки виводили мільйони

Прес-служба регулятора повідомляє, що зазначену операцію провело керівництво ПАТ "БГ Банк" всупереч вимогам Національного банку за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення.

«Внаслідок цього було завдано значних збитків банку. На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав жодних підтвердних документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обґрунтувань. В результаті 27 листопада 2014 року ПАТ "БГ Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних», - йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Як зазначають у НБУ, операція була проведена через ПАТ «Розрахунковий центр» в надзвичайно короткі строки. «Документи щодо операції в банку були відсутні. Погодження даної операції з куратором не відбувалось, а для маскування збитку від неї банк в той же день здійснив дооцінку інших активів. Це був відвертий фрод (шахрайство - ред.)», - резюмують у НБУ.

Нагадаємо, як повідомляли "Наші гроші", на момент виведення з «БГ Банку» 4,7 млн доларів шляхом продажу облігацій внутрішнього держзайму підставним структурам за ціною лише близько 8 тисяч гривень, у банку перебувала куратор НБУ Валентина Дика. Невдовзі після цієї оборудки вона звільнилася.

За даними журналістів, ці облігації були декілька разів перепродані між підставними структурами, які в результаті продали їх вже за ринковою ціною компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ.

У свою чергу ICU продала ці облігації державі весною 2015 року, заробивши близько 30 млн гривень.