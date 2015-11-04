Яценюк готується 11 грудня відзвітувати перед парламентом за рік роботи

Кабінет міністрів України готовий надати парламенту звіт про свою роботу орієнтовно 11 грудня поточного року, коли виповниться рік з моменту призначення складу чинного уряду.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«У нас 11 грудня буде рівно рік з моменту затвердження програми дій Кабінету міністрів України. І вже зараз я даю доручення підготувати звіт для подання в стінах Верховної Ради України. У нас є місяць, і я доручаю кожному міністру провести зустрічі з головами фракцій і коаліції з метою, щоб дати їм чіткі відповіді на питання про те, що було зроблено і які спільні зусилля – парламенту, президента та уряду – необхідні для того, щоб країна рухалася шляхом реформ, - сказав Яценюк. – Уряд готовий 11 грудня поточного року прийти до парламенту і дати звіт перед українським народом і Верховною Радою за рік роботи Кабінету міністрів про виконання програми дій, яка була затверджена парламентом і повинна виконуватися і далі».