ГФС пропонує вдвічі скоротити кількість місцевих податкових інспекцій

Державна фіскальна служба України пропонує в рамках реформи служби вдвічі скоротити кількість місцевих податкових інспекцій, повідомив у ході засідання уряду глава ДФС Роман Насіров.

Він повідомив, що на поточний момент таких інспекцій налічується понад 300, а за пропозицією керівництва ДФС їх залишиться 161.

"Я пропоную прийняти такий крок, який дозволить скоротити кількість інспекцій вдвічі", - сказав Насіров.

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