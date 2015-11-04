ГФС пропонує вдвічі скоротити кількість місцевих податкових інспекцій
14:55, 04 листопада 2015Фінанси
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Пропонується скоротити кількість інспекцій з нинішніх 300 до 161.
Кількість місцевих податкових інспекцій скоротять удвічі / Фото УНІАН
Державна фіскальна служба України пропонує в рамках реформи служби вдвічі скоротити кількість місцевих податкових інспекцій, повідомив у ході засідання уряду глава ДФС Роман Насіров.
Він повідомив, що на поточний момент таких інспекцій налічується понад 300, а за пропозицією керівництва ДФС їх залишиться 161.
"Я пропоную прийняти такий крок, який дозволить скоротити кількість інспекцій вдвічі", - сказав Насіров.
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