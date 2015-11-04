Проект бюджету-2016 і податкова реформа будуть узгоджені з МВФ – Яценюк

Проект державного бюджету України на 2016 рік і пропонована податкова реформа мають бути узгоджені з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом і відповідати принципам і цілям програми реформ уряду, заявив під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Проект бюджету та податкова реформа мають відповідати плану реформ, схваленому урядом, підписаному президентом і прем'єр-міністром у рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми маємо виконати всі критерії і всі показники, які відповідають зобов'язанням країни перед нашими кредиторами», - сказав Яценюк.

За словами прем’єра, Кабмін у рамках підготовки проекту бюджету на 2016 рік готовий до широкого діалогу з парламентом і президентом і називає можливим подальше скорочення державних витрат за збереження соціальних стандартів .

«Нам необхідно прийняти збалансований бюджет. Ми виступаємо за скорочення витрат бюджету. І це має бути спільна політична відповідальність - коаліції та уряду, - сказав Яценюк. – Але, як прем'єр-міністр, я ніколи не піду на те, щоб таке скорочення торкнулося соціальних стандартів. Оптимізація витрат держбюджету і управління коштами - це те, про що ми готові вести найширшу публічну дискусію. А результатом прийняття бюджету має бути та сама податкова реформа, яка відповідає принципам збалансованості бюджету, відповідає принципам залучення підприємців до економічного розвитку, спрощенню адміністрування податків і введення системи стимулювання розвитку економіки».