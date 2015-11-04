Абромавичус про зростання економіки наступного року: мінімум 2%

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус розраховує на зростання економіки України у 2016 році на 2%.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

"Я думаю, що спільними зусиллями ми обов'язково переможемо бюрократичну корупційну складову, яка заважає розвиватися бізнесу, і обов'язково вийдемо в наступному році, мінімум, на 2% зростання економіки", - сказав він.

За словами Абромавичуса, дерегуляція дасть можливість переломити тренд економічного падіння і розпочати відновлення виробничого та інвестиційного потенціалу країни.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП України у 2015 році до 12% з 7,5%, озвучених у квітні цього року, і очікує на зростання економіки країни у 2016 році на 1%.

Падіння ВВП України у другому кварталі 2015 сповільнилося до 14,6% в річному виразі після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП України у 2015 році впаде на 11%.