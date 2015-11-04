Держфінмоніторинг за 9 місяців заблокував 131,3 мільйона за підозрою в сепаратизмі

Державна служба фінансового моніторингу України спільно зі Службою безпеки бере участь у запобіганні та протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму) і за січень-вересень 2015 року виявила і заблокувала кошти в еквіваленті 131,33 млн грн.

Як повідомляється на сайті Держфінмоніторингу, всього за цей період служба направила до правоохоронних органів 39 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або були проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни кордонів України.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, становить 361,5 млн грн, з вчиненням іншого злочину – 1,5 млрд грн.

Також Держфінмоніторинг нагадав, що у травні 2015 року виявив і заблокував на рахунках чиновників так званих «ЛНР» і «ДНР» кошти на загальну суму 28,54 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Держфінмоніторинг повідомив за запитом УНІАН, що протягом березня 2014 року - липня 2015 року для блокування коштів осіб, підозрюваних у фінансуванні тероризму (сепаратизму), прийняв 540 рішень про зупинення фінансових операцій, в результаті чого були заблоковані кошти в еквіваленті 2,17 млрд грн.

У свою чергу, Служба безпеки України повідомляла про розслідування за період з лютого 2014 року по кінець липня 2015 року 188 кримінальних справ за статтею Кримінального кодексу «Фінансування тероризму», при цьому не назвавши обсягів фінансування і конкретних фігурантів розслідувань, посилаючись на обмеження чинного законодавства.