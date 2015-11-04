Лукашенко наказав "відрізати нулі" нацвалюті - новий рубль дорівнюватиме колишнім 10 тисячам

Про це повідомляє «Белорусский партизан» з посиланням на прес-службу президента Білорусі.

Указом наказано провести з 1 липня 2016 року деномінацію офіційної грошової одиниці Республіки Білорусь і зробити заміну по 31 грудня 2016 року грошових знаків зразка 2000 року у вигляді банкнот на грошові знаки зразка 2009 року у вигляді банкнот і монет у співвідношенні 10 тис. рублів в зразках 2000 року до 1 рубля в грошових знаках зразка 2009 року.

Іншими словами до 1 липня 2016 року 10 000 білоруських рублів будуть дорівнювати 1 рублю нового зразка.

Як повідомляє Нацбанк країни, буде проведена деномінація шляхом заміни банкнот зразка 2000 року, які перебувають в обігу, на банкноти і монети зразка 2009 року у співвідношенні 10 000 білоруських рублів в грошових знаках зразка 2000 року до 1 білоруського рубля в грошових знаках зразка 2009 року. Тобто, враховуючи обраний масштаб укрупнення білоруського рубля (1:10 000), найнижчий номінал банкноти, що діє в даний час, – 100 рублів – буде замінений на найнижчий номінал нового грошового ряду – 1 копійку.

Всього з 1 липня 2016 р. в обіг будуть випущені сім номіналів банкнот– 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 рублів, і вісім номіналів монет – 1, 2, 5, 10, 20 і 50 копійок, а також 1 і 2 рубля.

Загальна концепція дизайну нових банкнот відповідає девізу "Мая краіна – Белорусь". Кожна банкнота присвячена одній з областей Білорусі і міста Мінськ. Відповідність області номіналу банкнот визначено в алфавітному порядку. Зображення банкноти номіналом 5 рублів присвячено Брестській області, 10 рублів – Вітебській області, 20 рублів – Гомельській області, 50 рублів – Гродненській області, 100 рублів – Мінській області, 200 рублів – Могилевській області, 500 рублів – м. Мінську. У дизайні нових банкнот зразка 2009 року збережена спадкоємність щодо банкнотного ряду зразка 2000 року в частині використання зображень пам'яток архітектури та містобудування.

На аверсі (лицьовій стороні) розмінних (циркуляційних) монет, які вводяться в обіг, зображено Державний герб Республіки Білорусь, на реверсі (зворотному боці) – цифрові позначення номіналів монет.

До 1 липня 2016 р. єдиним законним платіжним засобом для здійснення готівкових розрахунків в Республіці Білорусь будуть банкноти зразка 2000 року, які знаходяться в даний час в обігу.

З 1 липня по 31 грудня 2016 р. включно банкноти зразка 2000 року, а також банкноти і монети зразка 2009 року перебуватимуть у паралельному обігу і будуть обов'язковими до прийому під час здійснення всіх видів платежів усіма суб'єктами господарювання без обмежень.

Впродовж наступних п'яти років – з 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2021 р. включно – буде здійснюватися обмін грошових знаків зразка 2000 року на грошові знаки зразка 2009 року в будь-якій сумі без обмежень та без зняття комісійної винагороди.

При цьому обміняти старі грошові знаки на нові можна буде:

з 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2019 р. включно – у Національному банку, банках і небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь;

з 1 липня 2020 р. по 31 грудня 2021 р. включно – в Національному банку Республіки Білорусь.

З 1 січня 2022 р. грошові знаки зразка 2000 року будуть вважатися недійсними.

Нагадаємо, це вже третя деномінація в Білорусі - перша проводилася в 1994-му, друга — в 2000-му.