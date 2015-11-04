Гривня закрила міжбанк на рівні 23,10 за долар

У середу, 4 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,03/23,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,0810/25,1560 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3680/0,3710 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,0814 грн/дол., на цю годину було укладено 540 угод на суму 367,77 млн дол.