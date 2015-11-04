У Мінфіні розповіли, коли місія МВФ приїде до України

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приїде до України тільки після підготовки проекту державного бюджету на 2016 рік та узгодження податкової реформи, повідомив журналістам перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

Раніше планувалося, що місія Фонду приїде до України 2-6 листопада поточного року.

«Технічна місія (на рівні експертів - УНІАН) вже приїхала. Як тільки ми визначимося з політикою щодо Податкового кодексу і щодо бюджету, передамо їх в МВФ, вони вивчать, і тоді ми відновимо переговори», - сказав Уманський.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Чергова місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення щодо подальшого співробітництва з нашою країною поки не прийнято. Очікувалося, що місія приїде після виборів в місцеві органи влади – після 25 жовтня. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева зазначала, що оціночна місія Фонду може приїхати в період з 2 по 6 листопада.