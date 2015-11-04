Український бізнес втратив у збанкрутілих банках 25% своїх коштів - банкіри

Таку оцінку наводить асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) у коментарі, переданому УНІАН, щодо результатів очищення банківської системи України в 2014-2015 роках, у ході якого 60 банків віднесено до категорії неплатоспроможних.

УКБС вважає, що політика Національного банку України щодо реформування фінансового сектору в частині злиття банків повинна бути прозорою. «Закритість процесу посилює недовіру до банківської системи й перетворює процедуру очищення ринку на його зачищення. Так, Нацбанк ухвалив і просуває концепцію спрощення злиття банків, яка не обговорювалася з учасниками ринку, хоча згідно з планом реалізації Комплексної програми розвитку фінсектору до 2020 року це мало відбутися ще в липні цього року», - зазначається в повідомленні.

УКБС наголошує, що документ щодо спрощення процедури злиття потрібно було розробити до початку виведення банків із ринку, що допомогло б суттєво знизити втрати для бізнесу, населення й держави, і затягування цього процесу призведе до негативних наслідків для економіки.

«Використання практики масової ліквідації банків за відсутності спрощеної процедури їх об'єднання створило значний тиск на бюджет держави. Лише для виплати гарантованих коштів вкладникам необхідно понад 75 млрд грн, - пояснює гендиректор УКБС Галина Оліфер. - При цьому, дві третини цих виплат у 2015 році (30 млрд грн із запланованих 46 млрд грн) профінансовано за рахунок коштів НБУ (10 млрд грн) та Мінфіну (20 млрд грн), що загрожує подальшим зростанням інфляції, рівень якої вже перевищив 140% за січень-вересень».

Як повідомляв УНІАН, за 2014 і неповний 2015 рік Національний банк України визнав неплатоспроможними 62 банки, які наразі виводить із ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зменшення кількості банків до 100 у 2016 році.

За даними НБУ, на 1 жовтня ліцензію на здійснення банківської діяльності в Україні мали 122 працюючих банки, без урахування неплатоспроможних.