На нових білоруських рублях буде орфографічна помилка

На нових білоруських рублях, які увійдуть в обіг в Білорусі з липня 2016 року, тимчасово буде орфографічна помилка і підпис одного з колишніх голів Національного банку країни, повідомила в середу прес-служба регулятора, передає РИА Новости.

Президент Білорусі підписав указ про проведення деномінації офіційної грошової одиниці республіки. Документом постановляється провести з 1 липня 2016 року деномінацію офіційної грошової одиниці Білорусі та провести заміну до 31 грудня 2016 року грошових знаків зразка 2000 року. Грошові знаки, які зараз перебувають в обігу, будуть поступово виведені з використання. З 1 січня 2022 року грошові знаки зразка 2000 року будуть вважатися недійсними.

"Підготовка до проведення деномінації зайняла досить тривалий період. Зокрема, нові грошові знаки, які будуть введені в обіг з 1 липня 2016 року, були виготовлені на замовлення Національного банку ще в 2008 році", — йдеться в повідомленні. Пояснюється, що тоді, в зв'язку зі світовою економічною кризою та, як наслідок, погіршенням економічної ситуації в країні, проведення деномінації було відкладено, а виготовлені грошові знаки — передані в Центральне сховище Національного банку.

"З урахуванням часу виготовлення нові білоруські рублі мають певні особливості", — попереджає регулятор.

"На банкнотах зразка 2009 року розміщено факсиміле підпису колишнього голови правління Національного банку Петра Прокоповича", — наголошується в повідомленні.

Крім того, на новій банкноті номіналом 50 рублів розміщено напис "пяцьдзесят" (з білоруської — "п'ятдесят"), яка не відповідає чинним в даний час правилам білоруської орфографії (зміни в правила прийняті влітку 2008 року — ред.)... Це слово має писатися через букву "я" у другому складі — "пяцьдзясят"", — наголошується в повідомленні.

Там підкреслюється, що під час здійснення Національним банком наступних замовлень на виготовлення нових банкнот зазначені невідповідності будуть усунуті.