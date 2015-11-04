Центробанк Грузії підвищив ставку, захищаючи ларі і борючись з інфляцією

Регулятор різко підвищив ставку у вересні відразу на відсоток - до цих пір крок підвищення не перевищував 0,5. Наступне засідання комітету Нацбанку у монетарній політиці відбудеться 16 грудня, пише Рейтер.

Інфляція в жовтні знизилася до 5,8 відсотка в річному вираженні з 5,2 у вересні, втримавшись нижче цілі уряду на цей рік у 6,0. У місячному вираженні інфляція в жовтні становила 0,8 відсотка порівняно з інфляцією 1,1 відсотка у вересні.

Центробанк 3,7-мільйонної країни продав у жовтні $20 мільйонів заради підтримки курсу ларі.

Валютні резерви країни з початку року зменшилися на $235 мільйонів на тлі інтервенцій ЦБ і розрахунків за зовнішнім боргом і на 1 жовтня становили $2,464 мільярда.