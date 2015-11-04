Нацбанк опустив офіційний курс гривні до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2308.1425 (4 листопада – 2301.9410)

100 EUR – 2523.9538 (4 листопада – 2526.6104)

10 RUR – 3.6148 (4 листопада – 3.6051)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,03/23,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,0810/25,1560 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3680/0,3710 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,0814 грн/дол., до цього часу було укладено 540 угод на суму 367,77 млн дол.