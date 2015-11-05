Влада США оштрафує Deutsche Bank на $258 мільйонів за порушення санкцій

У повідомленні на сайті Федеральної резервної системи (ФРС) говориться, що банк не забезпечив дотримання санкцій своїми відділеннями, розташованими за межами США, повідомляє Бі-бі-сі.

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У повідомленні уточнюється, що $58 млн банк повинен виплатити ФРС, а ще $200 млн - управлінню фінансових послуг Нью-Йорка.

Раніше газета Wall Street Journal повідомила, що ФРС знайшла докази причетності кількох відділень Deutsche Bank до роботи з країнами, щодо яких США ввели санкції.

Мова йде про Іран, Лівію, Сирію та ще кілька держав. Всі ці випадки ставилися до періоду з 1999 по 2006 рік.