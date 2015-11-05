Казахстанський тенге впав до історичного мінімуму

Таким чином, курс тенге подолав мінімальний рівень, зафіксований 16 вересня (284,6 тенге за 1 долар), пише Прайм.

При цьому останні угоди на ранковій сесії в четвер були укладені по 300 тенге за долар. Обсяг торгів становив 100,8 мільйона доларів, що на 10,3 мільйона доларів більше, ніж вранці в середу.

Обмінні пункти відреагували на різке зниження курсу тенге. В даний час в обмінних пунктах Алма-Ати долар пропонується в середньому по 301 тенге, тоді як днем раніше долари продавалися по 288-289 тенге.

Двадцятого серпня Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільно плаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанського тенге впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% за добу.

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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни і зберегти резерви.